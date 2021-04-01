九巴疫市加價　擬凍結月票兼推分段收費　市民批打劫後再施捨

九巴早前申請加價獲批，將於下周日(4日)起加價5.8%，加重市民新冠疫情下的生活負擔，猶如趁火打劫。九巴今日(1日)表示，將透過凍結月票票價及區域性分段收費計劃，減輕屯門、元朗、天水圍等偏遠地區居民的負擔，並明言不會裁減前線員工，但公司有恒常機制檢討人力資源需要。不過，有市民則表示，相關優惠如同施捨。

九巴傳訊及公共事務部主管林子豪表示，對上一次加價已是7年前，九巴於2018年因應工資、設備、服務的提升，向政府申請加價，直至今年4月才落實，期間員工薪酬及油價亦不斷上升，但乘客量一直未能回到正常水平，而今年首2個月的每日乘客量仍比以往低15%，導致九巴營運出現困難。林稱九巴除了加價，也會節省開支、拓展非票務收入。

他續指，為了減輕加價對偏遠地區居民的負擔，九巴將會凍結月票的價錢，並擴展早前在元屯天推行的區域性雙向分段收費計劃，由目前的17條路線，增加至30條，未來也會加建車資優惠拍卡站。九巴期望把該優惠推廣至其他區域，讓更多市民受惠，包括明日(2日)啟用的裕民坊公共運輸交匯處。

林又指，九巴去年虧損逾6億港元，經資源調配及政府補貼，才錄得2億港元的盈利。相關營利將用於內部發展及投資。而公司並不會裁減前線員工，尤其是車長，預料來年甚至會招聘更多車長。就九巴及龍運年初裁減後勤人員，林強調公司會恒常檢討人力資源需要，與裁員屬兩回事。

至於屯馬線將於今年第3季全線開通，車務策劃部主管梁領彥表示，相關巴士路線調整的諮詢工作尚未落實，九巴期望在開通後3至6個月內完成調整，把資源調配至需求殷切的地方，尤其九巴網絡與部分屯馬線路線重疊，例如來往馬鞍山及鑽石山，已削減相關路線的班次。

有團體早前批評九巴疫市加價，如同趁火打劫，惟對於所提出的凍結月票票價及區域性分段收費計劃，有市民則批評猶如打劫後再施捨，「人工加得都冇咁多」。