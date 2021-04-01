皇都戲院舉辦歷史體驗活動　展出百件舊物重現昔日輝煌

擁有逾60年歷史的北角皇都戲院，獲古物諮詢委員會評為一級歷史建築，並由新世界發展負責保育活化。新世界今(1日)起至本月30日啟動歷史體驗活動「尋找你我他的皇都」，在啟動戲院復修工程前，展出與皇都戲院相關的舊物，包括多款不同舊戲票、當年戲院員工制服及經典電影海報等，冀讓參加者感受輝煌時代的皇都戲院。

新世界表示，早在3年前開始搜集與皇都相關的舊物，是次活動將展出當中逾百件收藏，包括50年代用作簡介上演電影的戲橋、多款不同舊戲票、英皇道電車站明信片、舊北角鳥瞰圖等。參加者更可回顧皇都戲院大廈樓書，以及由香港電影海報大師阮大勇繪畫的70年代電影海報等，更罕有展出1978年已故國際巨星李小龍遺作《死亡遊戲》的電影海報及節錄，務求重塑昔日有「小上海」之稱的北角人文風貌。

新世界表示，活動希望讓參觀者以第一身親歷皇都輝煌傳奇，至於市民相當關注的天台「飛拱」的桁架建築保育方案，新世界指專家團體正進行相關研究工作。

由於活動屬私人邀請性質，有意參觀人士可於網上登記成為「Culture for tomorrow 」會員，之後需在網上填寫問卷，才有機會獲邀參觀。活動每日最多只能有300人入內參觀，大會於4月中起亦設有網上虛擬導賞，供未能現場參觀者體驗。