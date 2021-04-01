國家安全教育日4月15日舉辦活動　5大紀律部隊表演中式步操

政府維護國家安全委員會今年首辦「全民國家安全教育日」，活動於4月15日進行，5大紀律部隊的訓練學校將於當日舉辦開放日活動，並會以中式步操作為表演項目。活動除了讓市民加深對各紀律部隊的設施及培訓工作的認識，並了解各部隊在維護國家安全領域的工作。市民可以於今日（1日）起到「全民國家安全教育日」網頁（www.nsed.gov.hk）查看各學院的詳細活動內容和網上登記領取免費入場門票。

當日舉行開放日的訓練學校包括有香港警察學院、香港海關學院、入境事務學院、懲教署職員訓練院和消防及救護學院。是次開放日活動費用全免，並設上午及下午兩個場次，網上登記由今日至4月3日止，而電腦隨機抽籤將在4月4日中午12時進行，申請成功者會收到主辦單位的短訊通知。

香港警察學院當日除了有專業步操表演、警察樂隊演奏及反恐演練示範外，還有國家安全教育展覽、網絡安全展、特別用途車輛及裝甲車輛展示、爆炸品處理組及鐵路應變部隊裝備展示及分享等。

而香港海關學院會提供步操表演、學院導覽、海關搜查犬示範、專業裝備展示、參觀專業發展訓練大樓和室外靶場和虛擬實境體驗；入境事務學院會安排儀仗隊會演示專業步操，處方樂隊亦會同場表演。

懲教署職員訓練院則安排區域應變隊表演、儀仗隊步操表演、警衛犬隊表演、心戰室體驗、攤位遊戲等。場內亦設有國家安全教育相關展覽及拍照專區。另外，消防及救護學院除了安排參觀院內設施外，亦有滅火筒使用方法、心肺復甦法示範及緊急逃生體驗等；而政府飛行服務隊亦會在學院內展示新型多用途H175直升機，救援設備及撲滅山火時使用的外掛水桶，並介紹緊急支援服務和相關裝備。