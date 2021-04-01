西貢慘牛解「緊箍咒」後精神奕奕　區議員義工今探望

西貢牛「531」慘被漁農自然護理署套上追蹤頸圈接近1個月，引起社會廣泛關注，漁農自然護理署日前終於良心發現「跪低」，提前為牛隻脫下頸圈。東網記者今日(1日)在場觀察，發現531脫下「緊箍咒」後精神奕奕，與同伴在草地奔跑，更爭食青草。多名西貢區議員今午前來探望531，議員透露漁護署表示暫無意繼續試驗追蹤頸圈。

東網記者今日再到西貢創興水上活動中心探望531，只見牠在樹下悠閒地乘涼，神態自若。有愛牛義工到場，義工一拍手，牛群便一窩蜂跑到義工帶來的鮮草前進食，531亦與同伴一同奔跑爭吃草。

今日探望531的西貢區議員陳嘉琳表示，大家都很關注531的情況，531雖已脫下頸圈，漁護署職員亦向他們展示了頸圈，陳已向署方表達意見，要求改善設計，用較舒適的材料、減輕重量等。據稱，署方暫沒計劃繼續在531或其他牛隻身上再試用頸圈。

陳又提到，區議會亦曾討論西貢創興水上活動中心的植被問題，期望今年可以就相關問題進行研究，邀請一些機構或學者協助，找方法改善當地的植被情況。