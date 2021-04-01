男生毀飲品店律政司覆核得直　上訴庭再索最新報告

去年5月13日大批市民在各區商場參與「和你唱」示威活動，多人衝入沙田新城市廣場飲品店「喜茶」大肆破壞。其中一名17歲被捕男生去年在沙田法院承認刑事損壞罪，被判200小時社會服務令。律政司上月成功覆核刑期，上訴庭改判該男生拘禁式刑罰，並為他索取勞教中心、教導所及更生中心報告重新考慮判刑。案件今(1日)在上訴庭再訊，最新報告指男生因體能問題不適合判入勞教中心，惟法官翻看原審時感化官撰寫的報告後，發現他過往是運動健將與最新報告所述有矛盾，遂決定進一步索取報告，將案件押後判刑。

本案周姓答辯人於案發時16歲，他承認刑毀屬於「喜茶」的兩部收銀機顯示屏和一部八達通處理器，總值15200港元。最新報告指，他自小患有哮喘，需定期覆診，懲教署的醫生確認他的體能不適合判入勞教中心。但上訴庭3名法官發現，原審時感化官撰寫的報告指，周曾代表學校參加校際足球比賽，更連續4年於學校運動會的跑步比賽中奪冠，上訴庭質疑為何兩份報告的說法有如此明顯差別。

周的代表律師解釋，周或只因一時忽略，才未有向感化官提及其哮喘問題，最近周的體能確實轉差，或因疫情減少鍛煉身體有關。律師強調周的品行優良且有心向學，他本來打算升學時修讀哲學，但顧及父母不願他「太多思考人生，走返回頭路」，他便改為攻讀較實際的經濟科目。律政司的代表則認為，患哮喘只要肯服藥，在勞教中心接受體能訓練不成問題。

上訴庭最終決定進一步索取報告，並下令周需提供患哮喘的醫療證明書，以及他最後一次求診的紀錄，將案件押後至4月16日判刑，期間周需繼續還押。