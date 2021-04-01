棘線傷猴全部換鐵線　市民批漁護署加裝棘線「冇腦」

漁農自然護理署於金山郊野公園附近、位於大埔道的停車場，加裝帶刺圍欄作保安用途，疑因此導致多隻猴子嚴重受傷，血流不斷。至上月25日，該署終「跪低」，將棘線換成普通鐵線，有關工程至今大致完成，但進行期間曾發生有工人疑將棘線隨意棄置在現場，最後竟要由市民自行清理。東網記者今日(1日)再到場視察，有市民斥署方「冇腦」竟在上址加裝棘線，並批評署方的改善措施來得太慢。

東網記者今日下午到金山郊野公園，荊棘圍欄已全被移除，改成普通鐵線圍欄。現場所見，有不少猴子在鐵線上爬來爬去，甚或躺臥在鐵線上休息，與以往在棘線間穿梭的神態截然不同。惟更換的鐵線有彈性，令人質疑其保安作用。

本報早前建議漁護署改以不帶棘線、用整幅微斜透明膠製直排擋板作圍牆，加上直排擋板有接駁口，更換膠板更容易，既透視到內外情況，既能做到保安用途，亦不會傷及猴子，加上有關物料可循環再用，亦收環保之效。

市民王先生指，現時棘線換成鐵線，猴子出入自如。他續批評政府及漁護署「冇腦」，並指一開始根本就不應加裝棘線，署方的改善措施亦來得太遲。

在漁護署稱會將把棘線換成普通鐵線，以降低風險後，東網連日到訪該處，曾揭發有工人完成當日工作後，疑把棘線隨意棄置在現場，遭市民炮轟「冇腦」，憂猴子跳下去時會被割傷，認為署方應考慮本報建議的透明膠板方案。另有曾自發清理棘線的市民，批評漁護署花費數日仍未全面更換成普通鐵線，批評署方工作「慢過萬世魔王」。