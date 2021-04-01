下周三導遊等可應徵接種中心工作　失業時間成招聘關鍵

港府本周一(29日)落實「泵水」1.52億港元，為旅遊業界在全港24間檢疫中心提供職位，協助行政工作。業界今日(1日)表示，登記員至少要有中學畢業、或5年業內工作經驗，連同主任與前線登記員，每間中心招聘最多86人，預料總共可提供近2,000個相關職位，並將於下周三(7日)起展開招聘。有業界代表估計，現時失業人數至少達3萬人，而計劃僅可為約8%從業員重拾飯碗，並透漏失業時間長短，會是其中1個考慮招聘的因素。

旅遊業疫苗中心行政支擾計劃召集人、旅遊業議會名譽顧問胡兆英表示，每一間疫苗中心會聘請2名中心主任、4名助理主任，以及60至80名登記員，所有應徵者必須有至少2年旅遊業，如酒店、導遊、旅行社等的工作經驗。

其中，登記員主要負責協助市民使用網上系統登記、回答查詢、疏導人流等，每更工時由早上7時半至晚上8時半，日薪為1,300港元，每月最多安排14更。申請人需要有中五程度學歷，中文或英文科一科合格，或至少有5年相關工作經驗，以應付疫苗中心內有外籍人士情況。

全職中心主任則負責疫苗中心的運行工作，如編制輪值表、處理投訴等，而全職助理中心主任將負責為主任提供支援，前者需要有大學畢業，7年的工作經驗等，後者則需要有文憑學歷，並有5年工作經驗。申請人可於下周三起透過網上遞交求職表格，並繳交相關學歷證明或轉介信，由於考慮到有導遊、領隊為自由工作者而未能提交工作經驗，故要求遞交3年有效領隊、導遊證牌照資料。

計劃秘書胡景豪表示，每人只可以遞交1個職位申請，表格亦只可填寫1間中心，否則不會受理。每間中心均會有一半的登記員為導遊、領隊旅巴司機等前線員工，另一半則由後勤人員，如酒店文員、人事部員工等組成，並會確保來自8個不同前僱主，以保持公平。

業界今亦成立旅遊業疫苗中心行政支擾有限公司，以統籌行政與招聘工作，並由香港旅遊業議會的前任、現任副會長組成執行委員，另亦有各業界代表的特邀委員等組成。公司會先從網上招聘中篩選合適對象，再由1名特邀委員與1名執行委員負責招聘主任與助理主任工作，其後由獲聘主任加入招聘登記員工作，並預料本月11日至14日進行主管級面試，同月13日至19日則進行登記員面試，並將於本月21日確定聘請，其後於本月24至30日進行培訓工作。胡景豪預計在下周三起，會透過不同工會、商會等，以各種形式向從業員發放招聘計劃的詳細資訊。

另外，胡兆英料至少有7,000至8,000人申請相關職位。他又指，現時每個中心只有46人進行登記員工作，為了擴大就業機會，已經把工作「拆細」至可容納80人。此外，是次計劃是希望針對開工不足的旅遊業職員，以及挽留近年因失業而轉行的從業員，故會根據「緩急選擇」，但強調亦會視乎學歷等，同時期望申請人可以原區就業。