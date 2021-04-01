黎智英罪成無得再食私飯　料食監躉飯

因涉嫌違反《港區國安法》而被還押的壹傳媒黎智英與另外8名泛民人士，被指於前年8月18日在港島區參與或組織反修例「流水式集會」，而被控組織及參與未經批准集結罪，法官今裁定黎智英等7名被告兩項控罪罪成，押後至本月16日判刑。據了解，黎智英將會被押回赤柱監獄監禁，由於並非還押之身，黎智英不能再享用「私飯」，而要轉食「監躉飯」。消息指，今日（1日）晚餐將會有雞翼、菜、薄餅、薯仔、白飯及奶茶等作選擇。

黎智英早前涉嫌違反《港區國安法》而遭還押90日，懲教署根據現行法例規定，未被定罪的還押人士可以向署方提出申請，向持有合法牌照食物供應商購買私人膳食餐單。然而，黎智英目前已經屬罪成候判之身，料今日返回赤柱監獄囚禁後，未能再享受進食私飯的權利。據了解，署方明早（2日）所提供早餐則有牛油果占麵包、奶茶、牛肉、時瓜、枝竹雲耳、白飯及清茶等。

據了解，懲教署早前就還押人數陸續增多，為顧及保安風險元素，懲教署署長胡英明計劃將原來每餐4款的私飯，改為每餐只可選一葷或一素。據悉，由於容許還押人士購私人膳食的法例在百年前訂立，當時獄中伙食不夠，所以容許還押囚犯自費訂講伙食；因此人員長久以來面對私人膳食可能產生的食物中毒、落毒事件、非法收藏違禁品等問題。