地盤工向警車擲「雪糕筒」出獄後　再涉非法集結入獄

因向警車擲「雪糕筒」被判監的被告黃兆昌，又因涉非法集結於西九龍法院再被判監。

地盤工人早前因向警車擲「雪糕筒」而被判囚7個月，但他原來另涉及兩宗在九龍的非法集結案件。工人早前刑滿出獄後，再就該兩案共承認兩項參與非法集結罪，今（1日）於西九龍法院被判囚7個月。裁判官指因被告在干犯刑事損壞案件獲擔保期間犯事，故須上調量刑起點。

被告黃兆昌（38歲），早前已承認兩項參與非法集結罪，辯方求情指被告積極關懷長者，且致力於服務弱勢社群，事後已明白需要以理性和平的方式表達意見。主任裁判官徐綺薇判刑指被告案發時的說話比較激烈且具挑釁性，亦被破壞的社會安寧進一步惡化，被告等的行為亦對他人構成威脅，須判以阻嚇式刑罰，加上其在擔保期間犯事，須上調量刑起點。徐官在考慮到被告剛就案發日期相近的另一案服刑完畢及認罪等，認為判監7個月足以反映罪責及嚴重性。

被告涉及的兩案分別於旺角及深水埗發生。案情指深水埗一案於前年8月28日發生，當日有逾百人聚集於深水埗警署附近，有人向警署照射雷射光等，警方警告他們散去不果。在其後的驅散行動中，將在現場的被告拘捕。有片段拍到被告曾以揚聲器喊「深水埗居民，係乖X過你哋，夠膽就衝出黎，衝X我哋」。

涉及旺角的案件則於去年6月12日發生，當日有群眾於砵蘭街及山東街一帶聚集，有人阻礙車輛行駛。當時有便衣警監察群眾，在表明身份後展開追截，並拘捕一名人士。被告此時卻走近警員，詢問發生何事，警員警告他離去不果後遂將他拘捕。