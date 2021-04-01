滯英港人可乘搭兩特定航班返港　須於青衣華逸酒店檢疫21日

政府去年12月底起限制21日前曾在英國逗留兩小時以上的人士，不准登機前來香港。政府今日(1日)公布，因考慮到在大部分受影響香港居民身處的英國，其確診個案數字已有所下降，政府將允許乘搭兩班特定航班的乘客不受登機來港限制，但他們抵港後仍須進行21天強制檢疫。

政府表示，有關指定航班為本月21日及28日上午9時10分，從英國倫敦起飛來港的CX2252號航班列，航空公司就指定航班的預約購票系統將在下周四(8日)開放，購票成功的旅客會被連結到指明檢疫設施、即青衣華逸酒店的預約系統，讓他們預訂房間，房價定為每晚400至500港元，相關乘客須在該酒店進行21天強制檢疫，並在抵港第7天、第12天及第19天進行檢測。

另外，指定航班的乘客在辦理登機手續時，須出示預定起飛時間前72小時內進行的新冠肺炎反轉錄聚合酶連鎖反應（RT-PCR）核酸檢測結果證明，採用其他技術的核酸檢測結果將不獲接納，以及須出示在上述指明檢疫設施預訂到港後21晚房間的確認書。

政府發言人強調，目前登機限制仍然生效，任何人士如於登機當天或之前21天曾逗留英國等超過兩小時，除非乘搭指定航班，否則不會獲准登機前來香港，政府會密切留意指定航班及指明檢疫設施的預訂情況，如有需要，會與航空公司安排額外指定航班。