入境處黑工行動拘8名非法勞工　2人為假難民

入境處為打擊非法勞工行動，上月29日至31日期間，一連三日在全港各區展開代號「曙光行動」的反非法勞工行動，共拘捕8名懷疑非法勞工及4名涉嫌聘用非法勞工的人士；據了解，其中有2名女子為假難民，持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）。入境處發言人表示，任何人違反了對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得從事任何僱傭工作，違例者會遭檢控。一經定罪，最高刑罰為罰款5萬港元及監禁2年。

入境處特遣隊人員於「曙光行動」中，搜查了25個目標地點，包括停車場、美甲店、按摩店、辦公室、住宅大廈、店舖、菜檔及貨倉。被捕的懷疑非法勞工為3男5女，年齡介乎27至63歲。另外，有涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主則為1男3女，年齡介乎34至53歲。

另外，入境處上月30日於大圍一間食物外賣店舖內拘捕一名從事洗碗工作的41歲越南籍女子，人員檢查其身份證明文件發現她為非法入境者；同案一名涉嫌聘用該名非法勞工的僱主亦被拘捕，有關案件仍在調查中。至於該名越南籍非法勞工被控在香港非法入境後或受遣送離境令或遞解離境令規限，未得入境處處長授權而留在香港接受僱傭工作，今日（1日）在沙田裁判法院承認控罪，被判入獄15個月。