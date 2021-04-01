港鐵指荃灣線如期換新信號系統極具挑戰　勢拖累其他線

港鐵計劃更換7條線的信號系統以加密班次，原計劃2018年完成荃灣線新信號系統更換工作，因測試時遇上中環至金鐘站的列車相撞等意外，軟件設計需從零開始，令預料落實時間延至2023年。港鐵表示，因疫情嚴重影響工作進度，加上東鐵線新信號系統事故經驗亦令其決定加強檢視工作，預料2023年的目標極具挑戰性，或因此再延遲。由於其餘6線需待荃灣線完成工作後再開始更換，勢將再押後，市民坐港鐵或要再逼多幾年。

港鐵今(1日)向立法會鐵路事宜小組委員會提交文件，交代7條線信號系統更換工作，提到承辦商的檢測軟件工作需在加拿大多倫多軟件測試工作室實地進行，惟當地因疫情而需封城，令工作進度嚴重受影響，再加上早前東鐵線新信號系統在測試時屢出意外，港鐵決定吸取經驗加強檢測及測試工作，料2023年完成荃灣線更換工作的目標極具挑戰。

港鐵又指，港島線信號系統提升工作因需與荃灣線配合，要在荃灣線新系統投入服務至少1年半後才能相繼投入服務，而觀塘線及將軍澳線新信號系統，更需在港島線新系統投入服務之後至少2年才可相繼投入服務，故必然受連鎖影響。至於東涌線、迪士尼線及機場快綫，則要配合東涌延線發展，現時未有時間表。

港鐵補充，待新信號系統軟件檢測及修正完成後，下一步會進行反覆檢測，在得到港鐵及承辦商各自的顧問認證，以及機電工程署同意後，才會考慮循序漸進地恢復實地行車測試。