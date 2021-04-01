文憑試實施應變安排　須隔離考生獲安排到竹篙灣檢疫中心應考

新冠肺炎疫情反覆，2021年香港中學文憑考試將實施多項預防措施及應變安排。香港考試及評核局公布，考慮到文憑試對考生的重要性，若考生因居於「受限區域」、即封區區域而須接受強制檢測，可獲優先檢測；若考生於考試日正接受強制隔離檢疫，則可會獲安排到竹篙灣檢疫中心檢疫應考。

考評局表示，由本月22日起，如有應屆文憑試考生因居所被列入「受限區域」而須留在其處所並接受強制檢測，檢疫人員會為翌日應考的文憑試考生優先進行檢測。有關考生應盡早前往「受限區域」內設立的臨時採樣站，表明應屆文憑試考生身份，並出示准考證及身份證明文件等相關資料，檢疫人員便會優先為其進行檢測。同時，考生應盡快以電郵通知考評局公開考試資訊中心及盡快前往試場。

該局續稱，若應屆文憑試考生於考試日正接受強制隔離檢疫，則可選擇於檢疫中心應考。屆時，考生需向衞生署人員出示准考證及身份證明文件等相關資料，表明於檢疫中心應考文憑試的意願及盡快聯絡公開考試資訊中心提出申請，學校考生須經學校申請，並會獲安排於竹篙灣檢疫中心進行強制檢疫。

若考生不願在檢疫中心內應考，可按既定機制向考評局申請成績評估，學校考生申請科目評審的成績最高可達第5級，所有試卷將於考試當日運送至竹篙灣檢疫中心，而每個獨立考室會安裝錄影設備，以監察考試過程，並有監考人員在考室外監考及協助考試進行。於檢疫中心應考的考生將同樣於7月21日獲發文憑試成績。