警破土瓜灣地下竹館　9男女被捕兼罰5000元

九龍城警區特別職務隊根據線報及經深入調查後，昨日(4月1日)傍晚6時40分，進行代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動，突擊搜查土瓜灣落山道一工業大廈，搗破1個懷疑非法麻雀檔。行動中，檢獲4張電動麻雀枱、8副麻雀及約1,800港元賭款。

姓陳(52歲)女子主持，涉嫌「經營賭博場所」被捕；另外4男3女及1名內地女(43至67歲)，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，所有被捕男女現正被扣留調查。所有被捕男女同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），警員將向他們發出定額罰款通知書，每人須繳付5,000港元罰款。

新冠肺炎疫情持續逾一年，當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。