警搗2工廈犯禁派對房間　拘5負責人票控124客

黃大仙警區雜項調查隊、反黑組及東九龍總區機動部隊，在昨晚(4月1日)深夜時分，於區內展開「勇爵」的反罪惡行動， 警員巡至新蒲崗五芳街31號一工廈外，發現4名男子形迹可疑，於是上前截查，其後將該4名男子押上工廈9樓一派對房間搜查，警員在場內發現有115名顧客(19至25歲)，包括65男50女。

警方經初步調查後，被截查4名男子(19至21歲)為場地負責人，有人於上址派對房間正進行一場音樂會，4人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被捕，而場內100名客人則涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章）被票控。

黃大仙雜項調查隊主管余頌琪督察指出，犯禁的派對房間面積約1200呎，場內有音響設施及食物提供給客人，只有企位。余續指，「勇爵」反罪惡行動由去年12月至今，是次為票控犯聚人數的最高紀錄。

另外，沙田警區特別職務隊於同日下午約5時，搜查大圍成運路25號至27號工廈一單位，發現一間派對房間違例經營，姓林(23歲)男負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），他現正被扣留調查。9名男女顧客(22至62歲)，則涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）條例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。

新冠肺炎疫情持續逾一年，當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。