長沙灣無牌吧遭掃蕩拘1男　尖東酒吧違停業令3人被捕

今日(2日)凌晨時分，油尖警區反三合會行動組巡查尖沙咀區多間酒吧，在尖東加連威老道92號地庫一間有酒牌的酒吧，發現違反停業令營業。負責帶隊的雷家雋督察指出，場內38男及18女(20至55歲)，違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），警方向他們發放禁聚令定額罰款告票；而酒吧的55歲男負責人、43歲男職員及48歲女職員亦涉違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），3人被捕帶署扣查。

另外，深水埗警區反三合會行動組、深水埗分區及長沙灣分區雜項調查隊，一連兩日（4月1日至2日）展開代號「虎撲」的行動，巡查區內娛樂場所，以打擊持牌或無牌娛樂場所及非法賭博場所。

昨晚(1日)7時許，長沙灣分區雜項調查隊突擊搜查青山道489號至491號一單位，搗破一間無牌酒吧，拘捕一名33歲男子，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「藏有酒類飲品可再販賣用途」。行動中，共檢獲193枝啤酒、48罐啤酒及4枝烈酒，合共市價約10,000港元。

新冠肺炎疫情持續逾一年，且疫情反覆，當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌酒吧及無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。