東方日報A1：8.18非法集結　黎智英首罪成等報應

因涉嫌違反《港區國安法》而被還押的壹傳媒黎智英，他與另外8名泛民人士被指在前年8月18日於港島區參與或組織反修例「流水式集會」，9人同被控組織及參與未經批准集結兩罪。包括黎智英在內的其中7名被告不認罪，案件交區域法院處理但移師西九龍法院開審，經審訊20天後，7人均被裁定兩罪成立，兩項控罪每罪的最高刑罰是監禁5年，而區院的判刑上限可達監禁7年；換言之，首次被定罪的73歲黎智英，或將面臨高達7年的刑期。區院法官胡雅文把案押後至本月16日再聽取7人的求情陳詞，屆時將連同已認罪並已作求情的同案兩名被告區諾軒及梁耀忠，一併作出判刑。法官批准全部被告就本案繼續保釋，但因黎智英、梁國雄及區諾軒另涉及違反港區國安法的罪名，需要繼續還押。

是次受審的7名被告包括黎智英、李柱銘、何俊仁、李卓人、梁國雄、吳靄儀及何秀蘭。區諾軒在案件提訊時已表明承認該兩項控罪，梁耀忠則在開審前承認一項參與未經批准集結罪，但否認一項組織未經批准集結罪，此罪會保留在法庭檔案不會處理。控方在裁決後指，本案控罪性質嚴重，涉及的未經批准集結規模龐大，認為法庭判刑應反映眾被告的罪責，故申請撤銷7名不認罪被告的保釋。法官終批准7名被告的擔保，但附加兩項條件，包括不得離港及須交出所有旅遊證件包括BNO。

法官胡雅文判決時指，眾被告當日一同拉着橫額形成隊頭離開維園，按照原定的路線前行往中環，成千上萬人跟隨在後，並叫着「我有權遊行，毋須警方批准」等口號。沿途眾被告從沒提及過群眾如何疏散，而且如果目的在於疏散，被告根本沒有必要拉起如此巨大的橫額。毫無疑問地這是一個有起點和終點的遊行，所謂的疏散計劃不過是幌子。法官續指，警方早已表明民陣遊行被拒，參與遊行屬刑事罪行，而相關聲明已被廣泛報道。眾被告必然知道警方的決定，也清楚民陣事後邀請知名人士協助繼續組織遊行。

對於黎智英的代表律師辯稱，黎沒有參與計劃遊行路線，他只是受邀帶領群眾離開。法官反駁指，沒有證據顯示黎為何出現在現場，也沒有直接證據指他曾聽過、了解甚麼或有何意圖。法官認為，眾被告顯然同意站在隊頭並帶領群眾遊行，即使他們不是主辦單位的一分子，甚至沒有發言或指揮群眾，但這亦不代表他們不是組織者，由於他們是一同行動，故他們應承擔相同罪責。事實上，若非被告拉橫額，遊行不太可能成事。法官相信警方是經過詳細考慮，才決定撤走現場警員及不給予警告。無論如何，警方任何的行動或不行動，與被告是否違法並無關係，即使警方出錯，遊行也不會變成疏散計劃。

就着辯方指相關條例違憲，法官表明需遵從終審法院在2005年「梁國雄案」的裁決，而且在《基本法》下，檢控與否全屬律政司的決定，就本案而言，法庭沒有基礎介入律政司的檢控決定。法官強調，針對公共秩序方面，並非僅限於有否發生暴力，還應考慮交通是否遭阻礙。即使活動期間沒有出現暴力，也不代表犯法者不應被捕及檢控，否則條例便會形同虛設。同時間，法官不認同控罪的5年最高刑期是過重，認為刑罰只是給予法庭彈性，並預留予案情最嚴重的案件，又指沒有證據顯示罰則會造成寒蟬效應。

是次審訊在2月16日開審，原定審訊10天，結果卻花20日才審畢。此案在開審前已出現不少阻滯，鬧出連串風波。律政司原定委聘英國御用大律師David Perry任主控官，惟開審前卻突然以公眾利益等為由，宣布委聘資深大律師余若海接手主控，而黎則由余若海胞姊資深大律師余若薇任代表律師，當時公眾焦點落在姊弟對壘上。不過，開審前夕余若薇卻因曾與新冠肺炎確診者接觸，需在酒店隔離，故需改由資深大律師蔡維邦接手，至審訊尾聲余若薇才「歸隊」。

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