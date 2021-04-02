接種中心設職位予旅遊業　7000人報名　月薪最高4萬元

政府早前「泵水」1.52億港元拯救旅遊業，讓導遊領隊、旅巴司機、旅行社及酒店職員等到24間社區疫苗接種中心，負責管理運作及行政支援工作。業界代表今早(2日)在電台節目中表示，預計2,000個相關職位中，約7,000名從業員報名，最快下月1日開始工作。

旅遊業疫苗中心行政支援計劃召集人、旅遊業議會名譽顧問胡兆英表示，旅遊業界對申請到社區疫苗接種中心工作反應熱烈，料最少6,000至7,000名從業員會報名，主要負責接種中心的接待及行政職位，每月工作8至14日。

為方便統計，相關從業員只可選擇到其中一間中心工作，並希望盡量原區就業，以減輕交通費支出。胡相信相關安排可迎合失業或要放無薪假的員工，而所有接受工作的旅業人士均需接受3天半的有薪培訓，培訓時薪100元。

現時香港旅遊業議會、香港酒店業主聯會、香港酒店業協會等業內18個組織，將成立一間行政支援公司負責招聘工作，預計共提供約1400至2000個就業機會。獲聘人士將由5月1日正式工作，為期約5個月，月薪介乎1萬至4萬元不等，預算薪金開支為1.5億港元。