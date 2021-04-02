裕民坊運輸交匯處啟用　自動感應閘門間中失靈

位於觀塘裕民坊、佔地達1.5萬平方米的新運輸交匯處今日(2日)正式啟用，該巴士總站有8個閘口，採用環形及「人車分隔」的設計，並設有24小時冷氣候車室，乘客可在室內冷氣間候車。東網記者今早到場視察，現場有不少職員維持秩序及指示乘客如何乘車，地下一層的小巴站無冷氣供應；而位於上層的巴士站則安排乘客在商場內等車，一有巴士到達，自動感應閘門將開啟，惟間中仍會「甩轆」感應失靈，要職員以人手、用鎖匙開門。另外，與車站相連的裕民坊商場內大部分商店仍是吉舖，暫未有人租用。

街坊黃太對新站「好滿意」，她又以油塘「大本型」的巴士站作對比，指後者雖同樣有蓋但通風較差，好焗，而裕民坊站通風較好，加上有冷氣，夏天被太陽曬或下雨都不怕，同時分隔設計可減少廢氣吸入，「人都健康啲」，更希望將來有更多同類型的有蓋巴士站。

對比裕民坊以前的巴士站，候車乘客梁女士雖認為新站「設計唔錯」，既可減少吸入廢氣，同時又可涼冷氣，惟舊巴士站可同時等兩條線，「邊架巴士到先就上」，現時一個巴士站則只有一條路線，相較以前欠缺彈性，對乘客而言有點不方便。乘客陳先生則批評小巴站指示並不清晰，建議每個站後柱位都應該貼有路線及目的地，方便市民「搵車搭」。

市建局主席周松崗認為，大部分乘客對新交匯處反應正面，個別人士或要用更多時間找入口及閘門，但相信很快就可適應。他又指裕民坊重建第1及第2期已完成，形容交匯處啟用是一個里程碑，相信隨着5期重建工程完成，會令觀塘煥然一新。