專家指食肆添裝置即可符換氣標準　業界冀延長寬限期

政府要求提供堂食的食肆，月底前達至每小時換氣至少6次。

食肆是爆疫的高危地點之一，早前更出現K11 MUSEA「名潮食館」群組牽連甚廣，政府其後要求提供堂食的食肆於本月底前，將鮮風輸送量提升至每小時換氣至少6次。食肆換氣量規定工作小組主席源栢樑今早(2日)表示，指引有兩個執行方向，分別是提升機組換氣量和加裝空氣淨化設備，最終由通風承辦商認證。有業界反映提升換氣量決定倉促，期望政府給予多一個月寬限期。

源指出，部分燒烤和火鍋店的鮮風量達每小時至少15次，認為問題不大，而一些大型食肆原有機組可以調校至較大換氣量，相信亦可符合要求。至於一些食肆未必做到每小時6次鮮風量，則可選擇安裝空氣淨化裝置，工作小組已發放超過100款符合要求的空氣淨化機資料，未來會陸續發放500多款機種資料，讓業界參考。

他表示，提升機組換氣量較加裝空氣淨化設備為好，但由於時間問題，國際亦認可後者可作為替代方法。兩種提升鮮風量方法的工程和成本差不多，粗略估計本月底前應該可做到，食肆亦可選擇申請延期，至於應否資助食肆則由政府考慮。

香港中小企食店聯盟召集人林瑞華認為，政府要求食肆今個月底前，將換氣量提升是十分倉促的決定，擔心市面的空氣淨化裝置供不應求，或在需求急增下價格上漲，期望政府給予多一個月寬限期。林瑞華在一個電台節目表示，部分食肆面積較大，可能需要添置多部空氣淨化裝置，以每部數千港元計，花費不少，希望政府提供補貼。