何栢良料復必泰疫苗抗體可維持1年 康復者打一針已足夠

德國藥廠BioNTech及內地復星早前發表研究，當中臨床數據顯示，疫苗有效率在接種半年後仍維持9成。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早(2日)出席電台節目時表示，估計復必泰疫苗有效力可以維持半年至1年，但暫未知抗體是否足以持續至2年，有待更多數據證實。

新冠肺炎康復者接種安排方面，一眾專家均建議他們接種復必泰疫苗。何指，康復者接種一劑復必泰疫苗後，抗體水平料已比其他人「有過之而無不及」。至於康復者接種科興疫苗的安排，何栢良解釋由於藥廠無發表相關數據，暫時不建議使用。

近日多宗輸入個案錄得變種病毒，何表示，本港輸入病例明顯較本地個案多，個案主要集中由東南亞國家抵港，相信是因菲律賓近幾星期疫情大反彈，故較多由當地抵港人士確診屬正常現象。他建議政府應了解當地病毒檢測是否可靠，如菲律賓輸入個案中帶有變種病毒的個案比例上升，應考慮暫停讓曾逗留菲律賓人士入境。