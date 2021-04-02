黎智英還押第92日　妻女愁樣探監

壹傳媒黎智英先後被控欺詐及違反《港區國安法》，早前被終院撤銷保釋後，一度向高院申請保釋但被拒絕，現時仍於赤柱監獄還押，至今日(2日)已被還押第92日。其妻子李韻琴及女兒，今早到赤柱監獄探望黎，神情嚴肅，二人約2小時後離開。

復活節長假期今日開始，黎智英繼續在獄中度過。早上約9時，黎的妻子李韻琴及女兒乘坐私家車抵達赤柱監獄，李戴上粉紅色口罩以及黑眼鏡，右手拿着手袋，至於女兒的衣着則較輕便，兩人不發一語，落車後步入監獄。約早上11時，二人離開監獄，乘坐黑色私家車離開。

現年73歲的黎智英被控欺詐及違反《港區國安法》「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，上述兩案均會在今年4月16日於西九龍法院再訊。至於前年8.18反修例「流水式集會」未經批准集結案，黎智英與另外8名泛民人士被控組織及參與未經批准集結兩罪，案件經審訊20天後，包括黎在內的7名不認罪被告，昨(1日)被裁定兩罪罪成，兩項控罪每罪的最高刑罰是監禁5年，而區院的判刑上限可達監禁7年；換言之，首次被定罪的黎智英，將面臨或高達7年的刑期。