獸醫管理局處理投訴效率低　拖足6年方裁決

本港動物權益缺乏保障，繼律政司放生虐畜狂徒，再有寵物主人投訴愛犬疑被遭無牌獸醫亂施手術致死，但規管獸醫的獸醫管理局卻是「無牙老虎」，處理投訴的效率奇低。2016年至2019年4年間只進行11宗紀律研訊，有個案拖足6年才獲判決，但只是發書面譴責及要求修讀課程輕判。有動物關注團體批評本地獸醫制度管理不足，怒斥政府及獸醫管理局漠視動物生命，促請局方提高效率並加重罰則。東網正向獸醫管理局查詢。

有報道指位於西環一間動物診所發生多宗醫療事故，該診所一名助護更懷疑無牌行醫。多名寵物主人控訴其寵物經該診所絕育後，發現手術失誤，其中一名寵物主人曾帶患隱睪症的愛犬到該診所絕育摘除睾丸，豈料4年後牠竟因睾丸癌離世，檢驗後更發現只剩一個腎臟，懷疑診所誤將腎臟當成睾丸摘除；另外亦有狗主的愛犬同在該診所絕育後3年，竟因出現卵巢水囊而險死。

事件揭露出獸醫管理局的監管不力，多名狗主反映向獸醫管理局求助無門。翻查局方的年報和研訊紀錄，2016年至2019年期間只進行11宗紀律研訊，其中16年及19年全年只進行了1宗，最長的個案由事發到判決等足6年。

根據局方網站顯示，判足6年的個案發生在2012年3月1日前後，被告獸醫為投訴人的貓隻進行卵巢及子宮移除手術時，不小心把藥棉遺留在貓隻的體內，紀律研訊於2018年才進行，研訊委員會裁定被告獸醫專業失當及疏忽，但只判以書面譴責及勒令修讀專業課程。

拯救遺棄寵物中心（RCAP）負責人黃慧賢批評獸醫管理局監管不力，對投訴愛理不理，是漠視生命的做法，又指本港欠缺獸醫人才，而不少獸醫的醫德也存在問題，曾有義工將受傷貓狗送往診所，只換來獸醫稱應人道毀滅。

「係咪動物的生命就唔係生命？！」黃憤斥政府及獸醫管理局漠視動物生命，要求政府檢視及保障動物權益，而獸醫管理局亦急需提高處理投訴的效率，並加重罰則，如裁定手術失誤導致動物死亡就應該重判入獄。