筲箕灣明華大廈重建十年　首批單位終入伙　住戶首年減租4成

房協筲箕灣明華大廈重建長達約10年後，終於有重建單位落成及入伙！房協早於2011年宣布分3期重建明華大廈，如今第1期由重建而來的兩幢新樓宇終於上月落成，提供966個出租單位，用作安置受第2期重建計劃影響的居民。第1期單位的住戶由上月尾獲派鎖匙，日前到新居睇樓，表示對搬遷新居期待已久，並稱讚單位設計。

逾50年歷史的明華大廈原有13座樓宇(A至M座)，分3期重建的計劃預料要花約20年才完成，屆時料可提供3,919個單位，其中2561個屬出租單位、750個屬資助出售單位、608個屬「長者安居樂」單位。

第1期重建清拆其中3座(K、L、M座)，以興建2幢新樓宇。隨着此期重建單位現可入伙，房協指考慮到居民意見及當前經濟環境，將為調遷至第1期新單位的住戶提供4年過渡性租金減免安排，由新租約生效日起計，住戶於首年將享有40%租金減免，而減免幅度將按年遞減10%，即至第5年才需繳付十足租金水平。為了讓住戶作搬遷準備，由新單位起租日起計，房協會豁免住戶原居單位1個月的租金。

至於第2期重建將清拆5座(F、G、H、I、J)，涉及700多戶，受影響居民可選擇調遷至第1期重建的新單位、或明華大廈A、B、C、D、E座的翻新單位、或房協轄下其他出租屋邨。受第2期重建影響的居民完成調遷後，第2期的拆卸工程預計明年展開，以興建3座新的出租屋邨大樓，屆時足以「原邨安置」其餘受影響住戶，房協預計工程需要約6年時間完成。而最後一期重建計劃將清拆最後5座(A、B、C、D、E)，以興建資助出售房屋及「長者安居樂」單位。