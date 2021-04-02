復活長假市民逼爆長洲　中環碼頭逾200人龍等上船

政府遏止新冠疫情不力，確診個案至今持續反覆，市民亦出現「抗疫疲勞」，趁復活節5天長假，更有人無視禁令，選擇一家大細入離島「叉電」，今日(1日)正值復活節長假首日，中環5號碼頭早上有不少打算到長洲度假的市民等候上船，有人攜同愛犬打算郊游，亦有市民帶上燒烤叉打算到長洲小住，更指島上的燒烤場早已被預約一空。

中環5號碼頭今早約9時已人頭湧湧，逼滿欲到長洲遊玩的市民，而每一班船快開出時均出現長長的人龍，一直由上船的入閘口延伸至旁邊的6號碼頭，保守估計人龍逾200人，而9時45分、10時15分、10時30分開出的船隻，均在開船前約15分鐘爆滿。

盧先生一家三口在今早約9時半到中環碼頭上船，打算與另一3人家庭，共6人到長洲小住3日兩夜，並指已預約相關露營場地及到場燒烤。他又提及，由於疫情已沒有出行多時，嘆「都無辦法啦，都要帶啲小朋友出去玩」。

張小姐則約了三五知己，並帶了家中7歲的貴婦狗同行，一行8人連同3隻寵物，打算即日來回「行吓，食吓嘢」，預算約為2,000港元。她表示，是次出行已計劃了約2周，原來打算預約燒烤，但無奈已經爆滿，又提及疫情下出行難免會有些擔心，有帶備防疫消毒用品。另外，她又透露明天會再到西貢萬宜水庫東壩遊玩。

家長李小姐則帶上小朋友今早上船前往長洲，她指，往時復活節假多會出外旅遊，但疫情下小朋友連外出的機會都不多，坦言其6歲孩子對是次出行已期待多時，面對等待上船的人潮，她笑稱「有諗過都多人，但無諗過(上船)條龍會咁長」。