美食展復辦禁試食　參展商照派鮑魚吸客　嘆人流跌7成

新冠肺炎疫情近日稍緩，去年被迫取消的「春季購物節」及「春日美食節」，以及家居潮流博覽及數碼生活及車品博覽，今日(2日)終可在香港會展中心如期舉行。東網記者早上10時許到場視察，場內設有逾500個攤位。即使入場人士須用安心出行或填寫個人資料，但仍無阻人流，不少家庭主婦「拖篋」入場掃貨，場內亦放置多部消毒機器，惟有商戶慨嘆首日人流只有往年約3成，又指禁止試食規定令美食展失色不少。

春季購物節及美食節去年因為疫情取消，不少商戶損失慘重，海味檔負責人葉先生透露，損失數以十萬計的生意，導致大批貨物囤積，於是今年入少3至4成貨，希望減輕損失。他又稱，今年雖即場煮鮑魚免費派發，但因大會禁止試食，故無派餐具並要市民打包回家享用。人流方面，他指比往日少，「之前排隊攞鮑魚都要幾個鐘」，期望未來幾日長假期，入場人數會上升。

台式食品檔負責人葉先生亦指，去年展覽取消導致損失高達6位數，但對今年人流感到樂觀故特地入多了貨。他又指，熟食生意雖受影響，幸零售、包裝食物的銷情不俗。

一家五口到場購物的林太指，花了逾千港元買零食、保健品等，裝滿幾個大袋，坦言「太耐無出街買嘢」，今次特地買保健品予三個小朋友抗疫。現場有參展的模型車公司放置一架「熱狗巴」供入場人士「打卡」，攤位前人頭湧湧，甚至要需取籌排隊等候1.5小時。余氏一家三口在巴士前留影，余太指，7歲兒子困在家中已久，難得放假可外出放電，已預留約2,000港元買玩具及食物，但認為今年場內不設試食，令展覽失色不少。

今年場內更有售賣口罩、消毒噴霧等防疫用品攤位，第一年參展的口罩商陳小姐認為大會防疫措施頗足夠，所有工作人員都要做病毒檢測才能入場，對今早客流量亦感到滿意。