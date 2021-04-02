逾9成基層婦女無申請醫療減免　社區組織協會促簡化申請

低收入人士可申請醫療減免服務，惟社區組織協會一項調查指出，有逾9成半受訪低收入婦女未有申請醫療減免，主要因為不知道可作申請，以及申請程序繁瑣。協會建議政府整合各項低收家庭津貼計劃，以及簡化醫療豁免程序，並提升申請醫療豁免的家庭入息限額質資產上限。

社區組織協會去年11月至12月期間訪問了222名本港基層婦女，當中有64.7%人有慢性疾病，另有55.7%人被診斷患有精神疾病如焦慮症、抑鬱症等，數字比2018年時高出20.2％。調查中有69.8%人須定期到公立醫院覆診，但有96.8%人未有申請醫療減免，主要因為不知道可申請醫療減免(87.9%)；申請繁瑣而不欲申請(16.3%)；要全家經濟審查而感到麻煩(9.8%)等。

醫療收費減免證明書亦有期限，包括3個月、半年及一年，到期後須重新申請。而醫療減免計劃的申請要求較在職家庭津貼及公屋申請更為嚴格，例如2人家庭須月入低於14,475港元，資產低於8.5萬港元才可申請醫療減免，另一邊廂申請半額在職家庭津貼只需月入低於約2萬港元，以及資產低於36萬港元。

協會建議，政府應整合各項支援低收入家庭的津貼計劃，發出統一表格；簡化醫療豁免程序，並只需審批一次就自動批出全家全科12個月的醫療減免；以及提升申請醫療減免服務的家庭入息限額及資產上限。