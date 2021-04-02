網上花展投票活動開展　參與市民有機會贏取獎品

由康樂及文化事務署主辦的2021年網上香港花卉展覽，現正舉行網上投票活動，市民可從18區的花圃中投選「我最喜愛的東方園圃」及「我最喜愛的西方園圃」，參與投票的市民更有機會贏取獎品。

18個東方與西方園林造景現於港九新界選定的康文署公園展出，展期至本月19日；今年網上花展主題為「全城花．傳承愛」，主題花為杜鵑。位於九龍公園的主題花花圃展出多個特別品種的杜鵑花，以及7個超過1.5米高、使用7000多株莫氏蘭及石斛蘭鑲嵌而成的大型立體杜鵑花造型展品。

雖然設置於中西區海濱長廊（中環段）的鬱金香花圃展期已於3月31日結束，市民仍可透過專題網頁欣賞鬱金香的美態。另外，「康文＋＋＋」Instagram專頁更設有多款濾鏡，讓市民與兩個特色花圃近距離打卡。市民亦可透過專題網頁的3D虛擬導覽，從360度欣賞雅致的花圃。園圃設計各具特色，當中不乏古樸清雅的中式亭台樓閣布局、清幽閑靜的日式裝潢、充滿自然氣息的泰式擺設，以及花團錦簇、童趣無限的西式庭院布置。

網上花展亦有介紹杜鵑花傳說的有趣動畫、全城杜鵑花盛開的片段、講解賞花、影花和種花要訣的專題示範，以及歷屆花展主題花和精華片段。市民更可參與互動遊戲，增進花卉小知識，亦可下載精美的花展WhatsApp動態貼圖與親友開心分享。