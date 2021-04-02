科學館派籌限人流　逾百市民苦等個半鐘促轉「網上派」

香港科學館及歷史博物館因疫情而被封館多月，今日(2日)終於重新開放，為配合人流管制措施，科學館會於門外派籌，待市民取得籌號後方可於4節指定時段進場。有市民早上9時已到場排隊，最多時甚至有過百人輪候，有市民指買門票已花了逾1小時，一節時段只可入場1小時，亦有市民批評科學館人流管制措施宣傳不足，建議館方考慮網上派籌。歷史博物館則無人流管制，但同樣須用「安心出行」或登記資料方可進館。

一家大細到科學館的周先生表示，早上特地提早到場排第一節時段入場，但排隊買門票已等了1個多小時，令2.5小時的入場時段實際只參觀約1小時便要離開，小朋友「覺得唔夠喉」，要第二節重新攞籌排隊輪候入場，批評科學館安排「有啲麻煩」，建議館方延長1節時間至4到5小時。周小朋友因久未外出旅遊表現雀躍，臉上更露出靦腆笑容指「好開心，鍾意玩揸火車」。

麥先生與女朋友指原先打算去歷史博物館，眼見科學館亦重開便打算順道入場，但不知道有派籌安排，故需輪候至下午3時的時段，無奈下只好放棄。他認為科學館對人流管制安排宣傳不足，「網上都search(搜尋)唔到，(館方)要檢討吓，專登搵都搵唔到，有啲問題」，又希望館方「可以考慮網上攞籌」方便市民。

與朋友到歷史博物館參觀的李小姐表示，知道場館今天重開且有想觀看的展覽，故今天特地到場，又指「展覽好睇呀，有好多打卡位！」。惟因疫情關係，她指自己會勤洗手和戴口罩，入場時亦有登記資料。