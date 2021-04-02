港台主持人唐若韞鼓吹「台獨」　團體促革職

港台英語時事節目《脈搏》（The Pulse）主持人唐若韞，早前在訪問世衛助理總幹事艾爾沃德時，追問會否重新考慮讓台灣成為世衛成員，被外界質疑借機鼓吹港人支持「台獨」，有團體今午(2日)到香港電台門外抗議，要求港台管理層將唐革職，以儆效尤。

團體「愛港聯盟」四名成員，手持標語及高叫「創作假新聞，製造國際事端」、「公帑要用得其所，要求港台炒唐若韞」 等口號。團體表示，唐除借機鼓吹「台獨」一事外，更利用港台節目《脈搏》，有目的地涉抹黑新疆人權，直指「讀《可蘭經》、祈禱或留鬍鬚，會被拘捕」，更引述去年所謂的「聯合國數據」聲稱「一百萬新疆人被囚」。節目播出後即遭大批市民反駁，並紛紛列舉自己在新疆的親身經歷，例如仍見到不少維吾爾人留鬚、到處都是清真寺、在內地也能買到《可蘭經》等，市民質疑該節目資訊錯誤、沒有常識。

團體指唐若韞身為公務員，以公帑來製作反華造謠的節目，明目張膽地向西方主子獻媚，製造國際事端，煽動新疆民族間仇恨，損害國家安全，罪大惡極，要求港台將唐嚴懲，將她革職以儆效尤。