美方批評中方剝奪香港高度自治　外交部駐港公署強烈譴責

美國國務院早前發布《香港政策法》報告，指出中方持續剝奪香港高度自治。而美國駐港總領事史墨客亦批評中方並無維護一國兩制。外交部駐港公署發聲明，批評美國駐港官員就香港事務大放厥詞，極力為反中亂港分子撐腰打氣，對此表示強烈譴責。

史墨客早前批評中方硬推《港區國安法》，原本聲稱只是打擊一小撮人，但事實剛好相反，大搜捕令香港被寒蟬效應所籠罩。又指香港曾經是一個擁有多元聲音的堡壘，但如今的香港人因參與和平示威或民主派初選被捕，更是未審先囚。他認為香港的成功在於以一國兩制為基礎，根據《中英聯合聲明》及《基本法》實行高度自治。

外交部駐港公署今日(2日)發聲明，要求美國駐港官員認清時勢，擺正位置，立即停止干預中國內政及香港事務。公署批評有關官員公然污衊中方制定國安法的重大舉措，強調國安法是重點打擊嚴重危害國家安全的一小撮反中亂港分子，例如是壹傳媒黎智英等，而香港法院對黎智英之流的依法審判不容任何外部勢力所置喙。

發言人又批評美方並不是真正關心香港的民主自由，只見美方在香港由亂及治的關鍵時刻，跳出來煽風點火、搬弄是非，實質只是藉香港的問題阻撓中國發展。而美方無論是發表所謂報告、面對媒體時大放厥詞、甚至實施所謂制裁相威脅，美方赤裸裸地干預中國內政及香港事務的霸權行徑、虛偽面目及險惡用心早已世人皆知。