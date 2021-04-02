食肆外賣被指驚現老鼠屍頭　醫生促立刻停業及消毒

食肆外賣被指驚現老鼠屍！有市民昨（1日）在社交媒體踢爆，位於青衣長發商場一間連鎖式食肆分店外賣意粉「被加料」，有顧客投訴外賣的意粉內發現老鼠頭。東網今午（2日）向涉事分店查詢，職員僅指負責人暫不在店內，未予回應。有家庭醫生直斥事件若屬實，不能接受，認為有關餐廳應立刻停業及消毒，追查老鼠來源，因大鼠戊肝可由帶病毒老鼠爬過的食物而導致人體感染，情況不容忽視。

有青衣網民昨在社交專頁上指，當時在有關餐廳堂食，目擊一名男子拿着外賣氣沖沖跑進，大叫外賣意粉內有老鼠頭，有人更揚言「如果睇完仲食得落，就食啦！」

家庭醫生林永和指，如老鼠呈煮熟的狀態，大部分的細菌經高溫煮熟已消失，若人體進食受動物屍體污染的食物，嚴重可導致腸胃不適。他又指，涉事餐廳需立刻停業及消毒，追查老鼠來源，認為該餐廳老鼠不只一隻，如老鼠爬過沙律、水等食物，而市民未經清洗下進食，便可能有大鼠戊肝的感染風險。他促請衞生署立刻調查，該餐廳亦應停止供食物直至全店已消毒。

大鼠戊肝經人傳人感染機會微，但亦會經由帶病毒老鼠爬過的食物感染，所以置放食物時亦需加倍小心，若有懷疑應將食物再清洗。同時，現時不少罐裝或包裝飲品亦會擺放在地上，如帶病毒老鼠爬過或咬過，甚或遺便溺在罐面，市民不清洗就開罐飲用，亦會有受感染的危機，而目前沒有針對戊肝病情的藥物。