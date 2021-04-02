政Whats噏：鍾翰林關押5個月　囚友關注梁頌恆游蕙禎有路

前學生動源召集人鍾翰林被警方國家安全處控告分裂國家罪、串謀發布煽動性刊物罪以及洗黑錢罪，身陷囹圄約5個月，終於首度發公開信交代現況，指自己決心投身社運前，已經有坐監嘅心理準備。又話遇到部分囚友嘅問題好有趣，會關注青年新政前立法會議員游蕙禎同梁頌恆係咪有路喎。

鍾翰林早前被控侮辱國旗及非法集結罪，其後再被加控違反《港區國安法》而一直在囚。佢嘅社交專頁今日(2日)上載佢嘅第一封獄中信件，話以往一直有接觸在囚人士，對於入獄冇太大嘅恐懼及唔適應，飯餸甚至比起中學嘅伙食還要好。不過，最難適應嘅係群體生活，因為自己鍾意獨處，仲努力適應緊同一班同齡、甚或比自己年輕嘅囚友相處。不過鍾同囚友之間都有趣事喎，囚友知道佢係社運人士後，會問前香港眾志成員周庭係咪好靚，仲問游蕙禎同梁頌恆係咪有路添。

其實外界一直揣測兩人有路，事關游梁兩人以前成日出雙入對。當佢哋雙雙當選為立法會議員後，喺宣誓時展示寫有「Hong Kong Is Not China（香港不是中國）」嘅旗幟。最終被裁定宣誓無效而喪失議員資格，更被立法會入稟追討已發放嘅酬金、利息及訟費。梁、游二人官司纏身，喺喪失議員資格後，強行進入會議室造成混亂，同被判參與非法集結罪成，要服刑4星期。之不過，現時就得返游蕙禎隻身一人，事關梁已經去咗美國尋求政治庇護喇！