棘線傷猴　漁護換鐵線旋即折斷　市民轟豆腐渣促改用膠製擋板

漁農自然護理署早前於金山郊野公園附近、位於大埔道的停車場，加裝帶刺圍欄作保安用途，惟疑因此導致多隻猴子嚴重受傷，血流不斷。東網連日向當局獻計，建議漁護署改以不帶棘線、用整幅微斜透明膠製直排擋板作圍牆，加上直排擋板有接駁口，更換膠板更容易，既透視到內外情況，既能做到保安用途，亦不會傷及猴子，加上有關物料可循環再用，亦收環保之效。惟漁護署至今仍拒絕接納，僅在上月25日「跪低」將棘線換成普通鐵線。不過，東網記者今日（2日）再到現場視察時，已發現有新安裝的鐵線已斷裂。有市民怒轟漁護處浪費公帑，猶如「豆腐渣工程」，「唔做好過做」！

東網記者今日下午再到金山郊野公園，仍然有多隻猴子在鐵線上休息，惟有部分身上滿布傷疤，有市民相信是由漁護署早前設置的棘線造成，對此感到「有點慨嘆」。不過，圍欄上有一段長達十多呎的鐵線折斷，斷口位置非常尖銳，恐會割傷途經的猴子，有市民其後將斷裂的鐵線部分移除，以免繼續傷及猴子。

市民洪小姐批評，鐵線僅設置了數日已損壞，「簡直係浪費公帑，真係唔做好過做」，更形容猶如是「豆腐渣工程」，狠批負責的漁護處並無處理有關問題。另一市民謝小姐則批評，政府較早前以棘線作保安用途，做法「非常白痴」，認為更換鐵線可減低對猴子的傷害。

此外，漁護署早前「跪低」將把棘線換成普通鐵線以降低風險，惟在工程期間有工人疑把棘線隨意棄置在現場，被市民炮轟「冇腦」，憂猴子跳下去時會被割傷，認為署方應考慮本報建議的透明膠板方案。而相關更換工程長達一星期，早前亦有市民批評漁護署工作「慢過萬世魔王」。