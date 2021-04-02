添馬公園逾百人放下戒心除罩聚會　疫情恐將死灰復燃

新冠肺炎疫情近日稍緩，市民防疫之心亦開始鬆懈，悠長的復活節連假今日（2日）正式展開，而假期外出聚會市民人數亦有所上升，東網記者到金鐘添馬公園視察，發現公園比平常更熱鬧，但有不少市民卻掉以輕心、除罩野餐玩樂，現場雖有保安駐守，但沒有對違反限聚令的市民作出警告。

公園範圍有超過一百名市民在草地上搭建帳篷露營，而且聚集人數亦遠超限聚令人數4人，大部分市民亦未見保持社交距離，有部分團體之間相距不足1米。有市民拖家帶口、帶同小孩和嬰兒野餐，卻未有為小孩和嬰兒配上口罩；有野餐市民即使用餐完畢，仍沒有戴回口罩，照樣除罩交談；亦有小孩玩樂時把口罩拉到下巴位置或直接除下口罩，沒有正確佩戴口罩，恐怕難以發揮防疫作用；甚至有市民集體除罩運動，似乎絲毫不擔心有染疫風險。

就東網記者所見，現場雖有保安駐守，但並不見有對違反限聚令的市民作出警告，亦沒有提醒用餐完畢的市民戴回口罩，雖然現場偶爾有有錄音廣播，提醒市民4人限聚令的規定及謹記戴上口罩等，但似乎沒有任何作用，亦不見有阻嚇性，除罩市民比比皆是。