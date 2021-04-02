48歲男子接種科興疫苗後胸部不適　現已出院

本港自2月26日推行的新冠疫苗接種計劃已踏入第36日，共接種了53.1萬劑。今日（2日）當局再公布一宗接種疫苗後須送院個案，一名48歲男子昨日（1日）接種第一劑科興疫苗後，胸部不適，即晚7時47分送往瑪嘉烈醫院，現時情況穩定，治療後已經出院。

政府指出，接種計劃開展以來，已為市民接種共約53.1萬新冠疫苗，當中約47.1萬名市民接種了第一劑疫苗，約32萬名市民接種科興疫苗，約15.1萬名接種復必泰疫苗。並有約5.9萬名市民已接種第二劑科興疫苗。

截至今日下午8時的過去24小時期間，約有5,100名市民接種第一劑科興疫苗，當中約4,800人在8間社區疫苗接種中心接種，約300人是在參與計劃的私家醫生和診所接種。另外第二劑科興疫苗方面，約有5,700名市民接種第二劑科興疫苗，當中約3,600人在社區疫苗接種中心接種，約2,100人是在私家醫生和診所接種。

此外，有約2,800名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗。