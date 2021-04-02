食肆本月內須提升換氣量　143項淨化設備合標準

食肆是爆疫高危點，港府要求食肆在本月內將店內的換氣量提升至每小時至少6次。食物環境衞生署指負責落實相關規定而成立的工作小組指接獲約500項空氣淨化設備的資料，但經檢視後發現多份表格資料不齊全，符合指定規格的空氣淨化設備共有143項，已上載至該署網頁，讓餐飲處所負責人等參考。

工作小組秘書處已透過電郵聯絡資料不齊的提交者，要求他們在本月11日下午五時前補交資料。在上月28日限期後，工作小組秘書處也接獲多份遲交的表格，並以務實的態度處理。為令業界早作準備，工作小組在本月11日下午五時後也會同時停止收取遲交表格。

港府早前要求餐飲處所負責人須在本月30日或之前在食環署網頁登記其處所座位間的換氣量已達到每小時至少6次，或已按實際情況加裝符合指定規格的空氣淨化設備，並附以註冊專門承建商（通風系統工程類別）發出的證明書。餐飲處所完成登記並獲食環署確認後，可在食環署網頁下載告示以張貼於其處所入口。