紅磡葵涌兩工廈無牌樓上吧遭掃蕩　拘73男女

復活節長假期第2日，警方持續打擊犯禁活動！葵青警區根據線報及經深入調查，相信有人在區內一工廈單位經營無牌樓上酒吧。葵青警區反三合會行動組，在今日(3日)凌晨採取「犁庭掃穴」打擊無牌賣酒行動，突擊搜查葵涌打磚坪街49號一工業大廈一目標單位，發現有48人在場內飲酒消遣，全部為本地人士，相信部分人士有黑幫背景。其中一名24歲男子為場內負責人，他涉嫌「無牌賣酒」及「管有酒類可作販賣用途」被捕。

其餘47人包括31男16女(17至30歲)，則涉嫌「在沒有領有酒牌的場所飲酒」被捕，他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集） 條例》（第599G章）。葵青警區反三合會行動組主管陳尚澧督察表示，行動中，檢獲14支烈酒及30罐啤酒，約值2萬港元。陳續指，該無牌酒吧於去年12月經營至今，面積約2,400呎，並配有類似派對房間設備，包括一些桌上遊戲及掟鏢機。

與此同時，九龍城警區反三合會行動組聯同紅磡分區特遣隊，在同日相若時間進行打擊工廠大廈內的非法活動，突擊搜查紅磡民裕街41號一個單位，搗破一間懷疑無牌酒吧。行動中，拘捕一名姓翁(41歲)男負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」，他同時涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），警員將會向他作出檢控。

另外，16男8女的顧客(21至59歲)，則涉嫌「在沒有領有酒牌的場所飲酒」被捕，他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集） 條例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。警員在場內共檢獲約70罐啤酒及約13枝烈酒，總市值約10000港元。所有被捕男女已被扣留調查。

新冠肺炎疫情持續逾一年，不但「清零」無期，且疫情反覆，近日更恐有爆發第5波疫情勢頭，當中源於有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。