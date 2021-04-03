東方日報A1：港人又四湧　第5波勢兇

復活節一連5日長假期昨展開，疫情下未能外遊的港人，只能留港消費、郊遊解悶，市區商場、山徑人流如鯽，昨日重開的泳池及泳灘成為熱點，市民轉戰泳灘戲水暢泳。由於泳灘未有人流管制，人頭湧湧，不少市民防疫意識鬆懈，除口罩曬太陽，4人以上犯聚到處皆是，更衣室更屬播毒高危點，第5波疫情隨時一觸即發。本港疫情昨重上兩個多星期高位，錄得19宗確診，有專家指政府於長假期前重開處所，應一早料到市民會蜂擁而至，做法相當冒險，外國一早出現過沙灘群組，而且要求市民在沙灘、泳池戴口罩不切實際，難以降低傳播風險。

政府昨有條件重開35個泳池及15個泳灘，本報記者到屯門黃金泳灘及淺水灣泳灘巡視。現場人滿為患，市民攜同一家大小到岸邊戲水，泳客技癢難耐，游出浮台暢泳，亦有人選擇於岸上曬太陽。政府規定市民入泳灘必須遵守4人禁聚令及口罩令，但記者發現，大部分泳客上水後都沒有戴回口罩，與親友玩樂、進食，且極少人遵守4人禁聚令，現場也未見政府人員執法。此外，不少泳客在水中嬉戲時，亦無保持1.5米社交距離，恐釀播毒危機。

市民馬小姐對沙灘重開表示開心，計劃連續數天都去泳灘。她直言不太清楚泳灘的防疫措施，包括是否需要戴口罩，認為此舉會較為辛苦；市民馮太帶3個子女到泳灘，對於重開感高興。雖然疫情未止，但她不擔心染疫，認為戶外地方風險較小，她亦有勤消毒洗手。未來數天長假期，她計劃帶子女到郊外踩單車和探訪朋友等。

摩理臣山游泳池及摩士公園游泳池昨早9時許已出現多達30人的人龍，難以保持社交距離。政府規定，泳池內的人數不得超過最高容量的30%，入場人士需掃描安心出行二維碼或登記個人資料，而泳池範圍內除在游泳、淋浴、在更衣室及泳池之間或在兩個泳池之間行走時、或熱身期間，必須一直佩戴口罩。不過，記者發現並非所有泳客遵守規定，有泳客上水後與友人在池邊聊天，並無戴回口罩，場內亦無人勸阻。

泳客黃先生表示，很開心泳池重開，距離上一次游泳已是去年年底，雖然疫情未止，但他不甚憂慮，認為風險可承受，他計劃長假在工作和運動中度過，會減少外出及聚會；泳客富哥形容心情「喜從悲來」，由於之前泳池重開，已實施過相關防疫安排，所以他認為可接受。

政府早前稱病毒在水中傳播機會較低，以此為由開放游泳池及泳灘。呼吸系統科專科醫生梁子超認為，在長假期前開放此類處所相當冒險，政府應該預料市民會蜂擁而出，相關防疫措施卻不切實際。

梁續指，當市民近距離聚會，仍會有飛沫傳播，亦會共用更衣室等設施，外國不少海灘曾出現群組爆發。雖然口罩令及禁聚令依然生效，但相關規例條文模糊，市民無所適從，「如何定義剛剛上水？如何定義運動時間？難道要市民帶一打口罩去沙灘換？」他認為，政府目前惟有呼籲市民少去人多擠迫地方，減少交叉感染危機。

另外，衞生署發稿指，由於新加坡航空營運於3月31日由新加坡飛抵香港的航班（SQ882）有一名乘客確診，以及有3名乘客未能符合指明上機條件，故衞生署禁止新加坡航空營運的客機在4月3日至16日期間從新加坡着陸香港。根據規例，相關到港人士需持72小時內無染疫證明，航空公司有責任核實。

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