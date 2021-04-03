九龍城閘停7人車斬司機案　反黑組拘1男

前日(4月1日)凌晨在九龍城發生4刀手閘車斬傷司機掀起的黑幫仇殺案，警方經連日追查後，昨晚(2日)在北角拘捕一名姓馬(25歲)涉案男子。當日凌晨零時許，姓葉（27歲）男子駕駛七人車沿太子道西東行駛至太子道東近龍崗道2號對開，遭一輛私家車閘停，4名黑衣刀手落車將七人車前座乘客位車窗扑毀，打開車門將葉拉出車狂斬，其中一名刀手將七人車開走，惟行駛約100米至太子道東近城南道時失控撞欄，刀手遂跳車逃走，餘下刀手則跳回私家車，往旺角方向逃去。

警方搜查7人車，在車上搜獲12粒懷疑搖頭丸、約5克俗稱「K仔」的懷疑氯胺酮及約兩克懷疑可卡因，市值約5,000港元，以涉嫌販毒拘捕姓蕭（30歲）男車主。案件其後由傷人改列傷人及販毒，由九龍城警區反三合會行動組跟進。

據悉，當日事件涉及黑幫廝殺的延續，事緣兩名屬同一黑幫的頭目，因爭女及「過底」問題，早前引發兩宗斬人案。上月12日凌晨，姓施（32歲）男子駕房車駛至尖沙咀金巴利道40A號對開，遭兩輛私家車閘停，兩名大漢跳落車將施斬傷。上周五(3月26日)，姓馮（23歲）男子在金巴利道截乘的士，至柯士甸路1號對開一輛私家車閘停，3名大漢將馮及同姓的哥(60歲)拖出車外斬傷。反黑組其後拘捕3名涉案男子。