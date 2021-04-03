200警連日旺角大反黑　拘55人250男女犯禁令

旺角警區刑事調查隊、反三合會行動組、重案組、情報組、特別職務隊、牌照課、雜項調查隊及機動部隊一連兩日（4月1及2日）展開代號為「疾響」的大規模反罪惡及反三合會行動，旨在打擊黑社會收入來源及遏止青少年罪行。超過200名警員突擊搜查及巡查旺角區共26個地點，包括住宅、工廈及商業單位，共拘捕37男18女，年齡介乎15至69歲，並票控了超過250人涉嫌違反《預防及控制疾病規例》。

行動中，搗破一個製毒工場、一個毒窟及一個製造偽鈔工場，拘捕共11男4女，年齡介乎26至60歲，涉嫌「製毒」、「販毒」、「經營毒窟」、「製造偽製紙幣」及「行使偽製紙幣」。行動中檢獲的毒品包括約1公斤懷疑霹靂可卡因，約500克可卡因、約1.6公斤製毒原料及一些製毒工具，檢獲的毒品總市值超過330萬港元。警員同時亦檢獲一套製造偽製紙幣工具，包括打印機。

另外，警員根據線報突擊搜查區內3個色情光碟分銷中心及4間無牌按摩場所，拘捕3男6女，年齡介乎36至60歲，涉嫌「管有淫褻物品以供發布」及「經營無牌按摩場所」，並檢獲一批按摩油、毛巾及約16,000隻色情光碟，市值約480,000港元。

為防止疫情擴散，人員在區內搗破6個違規經營場所，包括夜總會、派對房間及無牌酒吧，共拘捕6名場地負責人並票控250名顧客，他們分別涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所規例》（第599F章）及《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）。警員亦在一間樓上無牌酒吧拘捕12男4女，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「在沒有領有酒牌的處所飲酒」。

警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。