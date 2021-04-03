高中4核心科改革　譚嘉因：騰出時間予學生選修興趣科目

教育局向學校發出通函，公布高中4個核心科目最新課程內容及考核方式，新學年在中四級推行。其中「通識教育科」改名為「公民與社會發展科」，維持必修必考，成績只分「達標」與「不達標」。課程發展議會主席譚嘉因今早(3日)在電台節目表示，課程改革是為創造更多空間，令有興趣及能力的學生，在課時騰出時間參與更多其他課外活動，而毋須如現時般花一半總體課時學習4個核心科目。他亦不鼓勵校方安排學生在騰出來的時間持續操練，認為應善用時間選修學生有興趣學科。

譚表示，日後文憑試中文科的4份試卷，將會合併為2份，取消卷三「聆聽及綜合能力」和卷四「說話能力」，但學生的學習內容不會減少。至於數學科，只是調整基礎及非基礎課程的部分，令校方及學生更有彈性。他重申，通識科改革不會削弱學生的批判思維，學科仍強調學生要有明辨慎思的能力，這種思維亦是大學著重的收生要求。

課程發展議會考評局公民與社會發展委員會主席劉智鵬表示，通識科改革成「公民與社會發展科」，調整了課堂內容及考評方式，讓學生毋須「死背書」。他形容今次改革是頗革命性的改動，老師不再只教學生如何應試。他相信，接受過學術培訓及師訓的老師能專業授課，建議老師放低以往在專業上的習慣，以新的角度看待科目。