公院床位龜速增長　范鴻齡：加強外展冀減非必要住院

公立醫院病床不足向來為人詬病，部分醫院病床佔用率更長期處於100%以上。醫院管理局主席范鴻齡今(3日)在網誌發文指，局方正部署開展第2個十年醫院發展計劃，將有更多醫院納入重建或擴建的範圍，完成後料會再為公院增加9,000多張病床。局方另正研究調整病人服務的模式和流程，包括透過增加個人化治療、加強日間和外展服務等，減少非必要的住院病人，從而提升醫院病床運作的效率與彈性。

他又提到，目前第1個十年醫院發展計劃中，規模最大、位於啟德新發展區的新急症醫院將有5座醫院大樓，料可提供約2,400張病床，醫院預計會在2025年完成建造工程後分階段啟用。

除了啟德的新急症醫院，北區醫院的擴建計劃亦是醫管局重點醫院發展項目。范稱，擴建計劃包括興建一座新的急症大樓，預計在2028年完成擴建工程後會陸續投入服務，屆時將可分階段增加約1,500張病床，當所有第一個十年醫院發展計劃的項目都完成後，相關發展項目合共可以為公立醫院增加逾6,000張病床，料可紓緩公立醫院病床和空間不足的情況。