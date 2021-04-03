政Whats噏：楊岳橋踎監成眾矢之的 再被寸貼信封手腳慢

前公民黨議員楊岳橋(AY)過往因為屢次失言，成日被嘲笑。如今因為涉嫌違反《港區國安法》而喺收押所還押，都繼續被翻舊帳，遭民主派人士嘲諷佢「人生夠精彩未？」又批評佢過去踩住本土派嘅「dead body」喺台上慷慨陳詞。就連喺獄中打份工，都被寸爆手腳慢喎！

同樣在囚嘅人民力量副主席譚得志(快必)靠人傳話，話自己喺獄中返工貼信封，從來未試過返一份工，做咗一個禮拜就加雙倍人工，仲話已經去到頂點喎。快必大讚自己手腳快得到賞識之外，都不忘再寸前公民黨議員楊岳橋同譚文豪手腳慢，話自己嘅人工仲高過兩位「專業人士」啊！

睇嚟AY都冇諗過喺獄中都要屢被寸爆，事關佢喺2017年曾經話覺得部分被判入獄嘅年輕人擁有「呢個案底令佢哋人生變得更加精彩」。點不知喺獄中仲被民主派人士反問「點呀，人生夠精彩未？」當時AY就爆粗回應。另外，AY仲喺2016年話如果有人想搞禍香港司法系統就要「Over my dead body！」當時已經被鬧爆佢係「政棍」；而前香港民族黨召集人陳浩天最近亦批評AY過去踩住本土派嘅「dead body」喺台上慷慨陳詞，今日講句「今朝君體也相同」都唔過分啊！