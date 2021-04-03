靈實醫院疑亂棄病人遺物　院方稱溝通問題　家屬斥荒謬報警

面對親人離世，不少人會希望可保留親人的遺物。但將軍澳靈實醫院卻爆出疑似亂棄病人遺物事件。一名24歲女子向傳媒透露，靈實醫院在未詢問其同意下，擅自棄置其亡母的背包、銀包及手機，手機中更有不少母女二人的珍貴合照。院方其後回覆她指，因護士「睇漏眼」，無發現病房內的背包便叫病房助理「清房」。事主已報警，暫列作盜竊案處理。

24歲女子Joe的母親上月28日因患大腸癌，在靈實醫院離世，當日她曾到醫院送別母親，期間看到母親的背包放在床邊，她回家途中接獲護士來電查詢如何處理母親遺物，包括衣物、鞋子、尿片及造口袋等，她向護士稱衣物可棄置，而醫療用品可轉贈其他病人，但過程中護士未有問及有關其母背包等財物如何處理。

她翌日到醫院執拾母親遺物時，發現母親的背包不翼而飛，背包內有銀包、手機、鎖匙，手機內更有母女二人的珍貴合照，亦存有母親友人電話，但由於手機遺失，Joe無法向亡母好友告知母親已病逝的消息。Joe遂向院方查詢，對方聲稱是獲得其同意才棄置該背包。

其後，她收到病人聯絡主任致電，對方承認有護士疑「睇漏眼」，以為背包內放的是衣物及尿片等雜物，獲得事主同意後便「清場」，僅以「溝通出現問題」一句帶過。Joe坦言不會接受院方解釋，批評事件荒謬。

Joe另質疑有人可能取去背包內的財物，故已報警求助。警方回覆稱，於上月29日晚上約9時30分時接獲一名24四歲姓馮本地女子報案，指其已故母親的背包在將軍澳靈實路一醫院內不見了，懷疑被人盜去，背包內有一部手提電話、約1,000元現金及銀行卡，損失總值約3,500元。人員經初步調查，案件暫列作盜竊，未有人被捕。

靈實醫院回覆指，醫護人員按一般程序，於取得病人家屬同意後，將病人遺留的物品棄置，惟病人家屬其後希望取回部分物品，並報警處理，醫院會全力配合警方調查。院方對事件感到難過，向病人家屬致以慰問，病人聯絡主任會繼續為家屬提供所需協助。