沙中線金鐘站擴建部分曝光　網民批是千億豆腐渣工程

港鐵沙中線工程醜聞百出，港鐵早前已明言過海段、即東鐵線延伸過海部分或會再延遲通車。港鐵今（3日）在其Facebook主頁發布幾張照片，曝光過海段金鐘站擴建部分的樣貌，多名網民即留言質疑其安全性，又批評沙中線為千億「豆腐渣工程」。另外，港鐵在內文中只提及金鐘站擴建部分屬東鐵線延伸過海，全文連「hashtag」標籤均未有提及沙中線，似乎想為沙中線醜聞降溫。

沙中線工程下，共分屯馬線大圍至紅磡段，以及東鐵線過海段、即紅磡至金鐘段兩大工程，由於遇上紅磡站工程造假，以及東鐵線新信號系統測試意外等連串事件，港鐵早前已在多個場合明言，過海段能如期在明年第1季通車的目標相當嚴峻，或會延期通車。至於屯馬線全線則料可在今年第3季通車。

港鐵今日發文指，為完成金鐘站擴建部分餘下的工程同檢驗工作，站內的圍板會陸續變成充水式護欄或捲閘，繼續分隔工程範圍，以確保乘客安全，並會在東鐵線過海段通車後開放該站。有關貼文引起大量網民批評，有網民質疑屬沙中線工程下的金鐘站，其擴建工程的安全性，直言「少左（咗）幾多粒（螺）絲帽？」、「剪啲鋼筋同螺絲帽當福利派比（畀）大家」、「會唔會係豆腐渣工程呀」。

雖然「眼利」的網民不斷在留言中提及沙中線工程，惟港鐵在貼文中完全無提及「沙中線」，僅稱金鐘站擴建部分屬於東鐵線過海段，疑圖洗脫沙中線工程的壞印象，為醜聞降溫。