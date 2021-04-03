禁聚難齊人拜山　紙紮舖生意跌5成　店東呻「衰過上年」

明日(4日)便是清明節，以往孝子賢孫都會提早購買祭品拜祭先人，惟受新冠肺炎疫情影響，市民拜山出行減少，許多紙紮舖生意大不如前，生意額甚至暴跌5成，經營困難，商戶都苦不堪言。有紙紮舖負責人批評，政府「後知後覺」，久未處理好疫情問題，導致百業蕭條、經濟不景。有紙紮舖東主坦言，今年生意甚至比去年更差；亦有人認為，受制4人禁聚令等規定，市民大感不便，索性不去拜山。另有購買先人祭品的市民，指今年紙紮祭品比往年更貴，但因要拜祭先人只好無奈接受。

東網記者今日(3日)到油尖旺一帶視察該區的紙紮舖生意，雖是清明節前夕，但未見購買祭品人潮。紙紮舖負責人梁小姐認為，疫情久未放緩，影響市民拜山意欲，批評「政府做嘢慢，後知後覺」，導致市道差、生意下跌。而且今年紙紮品來貨價上升，惟有「入少啲貨，睇餸食飯囉」，對比往年入少了3至4成貨，並增加了新款的海鮮、糖水甜品等紙紮產品，期望可以奇招取勝。

另一紙紮舖老闆楊小姐則表示，近日因臨近清明節，生意稍為轉好，惟疫情久未平息，拜山市民減少，生意較往年暴跌5成，甚至比去年更差。加上人工和租金昂貴，經營非常困難，她期望政府可以再透過「保就業」計劃「派多幾萬蚊交租呀嘛」。

經營紙紮舖的謝先生同指今年生意比上年更差，加上政府今年缺乏支援，成本增加逾3成，「(經營)梗係困難啦，有(資助)就食碗飯都大啲」。即使明日已是清明節，惟因4人禁聚令等規定，市民大感麻煩又擔心染疫，拜山意欲減退，同樣令生意未見起色。因應疫情，他亦引入口罩款式的紙紮產品，期望吸引更多客人。

購買紙紮祭品的市民盧小姐就指，今年預算雖與去年相若，惟大部分祭品都有加價，花費比去年更多，但要拜山亦惟有無奈接受，又稱前往拜山時一家人均有佩戴口罩，故不太擔心染疫。