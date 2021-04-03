海關機場三跑海面破3100萬元走私案　首檢「挖礦」顯示卡拘1男

海關昨日(2日)在赤鱲角香港國際機場三跑工地對開海面進行反走私行動，成功破獲一宗大型走私案，並在查扣的漁船上檢獲大批名貴食材、電子零件等走私貨，估計市值高達約3,100萬港元，當中更包括上月中始在全球發售、用於挖掘虛擬貨幣的顯示卡，相信是因應近期虛擬貨幣升勢強勁，吸引不少人投入「挖礦」，走私分子遂將之偷運到內地應市。關員深入調查後，今日循線拘捕一名懷疑涉案的43歲男子，不排除之後有進一步拘捕行動。

有組織罪案調查科高級監督胡偉軍表示，受近期疫情影響，深港陸路交通受阻，海關留意海路走私活動有上升趨勢，因此積極加強執法，前晚(1日)派員在本港西面水域展開埋伏監視行動，至昨凌晨約2時，發現一隻形迹可疑的漁船慢慢駛向機場三跑工地附近海面，混入一堆正在該處停泊的工程船，未幾便熄燈停下，緊接再有一艘快艇向其駛近。走私分子之後利用漁船裝設的吊臂，迅速將貨物裝運至快艇，關員見時機成熟，立即出動追截，各人察覺事敗，慌忙登乘快艇高速朝內地逃走。

海關在行動中扣查涉事漁船，在船上檢獲大量走私貨，包括名貴食材、高價化妝品等，初步估值3,100萬港元，當中更首次檢獲用於挖掘虛擬貨幣的顯示卡。檢獲的顯示卡共有288張，總值約200萬港元，根據網上資料，該些顯示卡是上月中旬始作全球發售，可以有效提升電腦運算速度，從而提升「挖礦」成功機率。而近期虛擬貨幣有明顯升勢，以比特幣為例，去年12月平均價值約2萬元美金，至今日已升價3倍，叫價6萬元美金，相信造成誘因吸引不少人投入「挖礦」工作。

有組織罪案調查科特別調查組指揮官鄭德榮則稱，走私分子為避執法人員耳目，利用不太起眼的漁船將貨物載送到上址，化身為海上流動倉，並在吊臂協助下迅速進行裝卸，再由快艇在短時間內將貨物走私至內地。另一方面，走私分子行事狡猾，刻意將漁船駛入工程船之間，藉此作為遮擋，增加海關執法難度。

鄭續指，本案走私物品種類繁多，數量極巨，並以高價貨物為主，情況相信與內地疫情受控，餐飲業等經濟活動漸漸恢復有關。檢獲貨物當中近半為名貴食材，例如海參、花膠、魚翅和燕窩，總值近1,600萬港元，其次為電子產品及零件，包括手機、中央處理器和記憶體之類，約值1,200萬港元，其餘則為化妝品、日本酒與手袋服飾等。海關根據線索調查後，今日(3日)拘捕涉事漁船的43歲船主，相信與案有關，案件仍在調查中，不排除有其他人被捕。

港口及海域科海域突擊及策略規劃組指揮官黃雅綸指出，涉事海域被劃為限制區域，隨獲許可證外，任何船隻不得進入或通過，而該海域亦因填海工程變得深淺不一，海岸線長且滿布工程船及運沙船，為走私分子提供屏障，使執法人員較難發現上落貨位置及情況。另外，由於現場有大量工程船隻，不排除不法分子利用魚目混珠手法，假扮參與工程，施然將船駛入該處進行走私活動。

海關相信內地近來對高價物品有龐大需求，走私分子因此會為走私船提升性能，包括加大船隻體積及運用較大馬力的外燃機，提升船速至40至50海里，加大運載能力及減少所需時間。以本案而言，案發地點離香港水界的直線距離僅約4海里，涉案快艇長約10米，配備4副300匹馬力的外燃機，時速估計可超過60海里，上貨後直線加速，只花約4分鐘便可逃入內地水域。基於上述因素，海關在今次行動部署2艘高速截擊艇，在追截中與走私快艇的速度旗鼓相當，惟對方在逾百艘工程船間左穿右插，期間亦未亮起航行燈，對其他船隻及參與截擊的關員構成危險，而走私快艇終於在約10分鐘後逃出香港水域。

胡偉軍補充，海關在今年第一季留意到海上走私活動有上升趨勢，截至昨日，海關共偵破22宗相關案件，較去年同期的13宗上升7成，而涉及的貨值約1.2億港元，亦較去年的5,600萬港元劇增1.1倍。海關會繼續密切留意走私情況，並會適時採取行動進行嚴厲打擊。而不法分子為逃避內地關稅及增值稅鋌而走險，據知部分涉案物品應繳稅率高達百分之150至200，他們若成功將之偷運到內地，推算可以避繳近2,900萬港元稅款。

海關指出，走私屬嚴重罪行，而根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬港元及監禁7年。