懲教署安排視像探訪在囚人士　共享節日喜悅

適逢復活節長假期，市民紛紛外出慶祝、共享天倫之樂。而身處懲教所的在囚人士難免會感到寂寞，懲教署安排在囚人士以視像方式接觸家人；又化身「愛心速遞員」，傳遞在囚人士致送家人的復活節心意卡，以表達對他們的歉意及謝意。

懲教署及警隊今日(3日)於社交網站發文，指繼農曆新年的愛心湯圓速遞活動，「並肩同行」計劃於復活節這個「重生」的日子再有新活動。是次活動名為「心靈啟航，並肩同行」，連同青牧中心及以諾團契的牧師和義工參與。

懲教署及警隊義工兵分兩路，一邊廂到壁屋懲教所，安排在囚人士以視像形式與身在青牧中心的家人見面，容許他們在疫情下仍有機會接觸、樂敍天倫。另一邊廂，義工再次化身「愛心速遞員」，將青少年在囚人士寫好的復活節心意卡送到青牧中心，再轉交予他們的家人，讓他們有機會向家人表達歉意及謝意。

貼文又提到，在牧師及義工的帶領下，青少年在囚人士與家人展開真誠的對話，從中成功幫助雙方重修關係；更可令在囚人士在家人的支持下，重建積極的人生觀，重新在人生路上啟航。

此外，懲教署較早前因應疫情嚴峻，取消定罪在囚人士的額外親屬探訪安排，以減少人流進出懲教院所。署方回覆東網查詢時指，已於本月逐步放寬有關安排，批准在囚人士的額外親屬探訪申請，而院所較早時已通知在囚人士有關的最新發展。