過百人音樂會犯禁聚令　負責人為理大生　校方：嚴正處理

警方於前日(1日)深夜時分展開「勇爵」反罪惡行動，在新蒲崗五芳街31號一工廈拘捕4名負責人及票控115人，涉嫌違各限聚令在該處進行一場音樂會，是自該行動由去年12月至今，票控犯聚人數最高的一次。據了解，警方當時拘捕的4名場地負責人全為香港理工大學的一年級生，分別為陳姓、鄭姓、張姓及馮姓男子，介乎19至21歲，就讀工程或工商管理系。

理大回覆東網查詢時表示，疫情期間，理大已全面禁止學生在宿舍內進行任何大型活動，並要求學生嚴守防疫措施，校方會嚴正處理今次事件。據悉，該4名男子同樣是音樂會搞手，亦有參與當日的表演。現場單張所見，主辦方為「WH×LZ×MY」，則理大3個學生宿舍物華堂、勵志堂及民殷堂的簡稱。

當日黃大仙警區雜項調查隊、反黑組及東九龍總區機動部隊，於區內展開「勇爵」的反罪惡行動， 警員在一工廈外發現4名男子形迹可疑，上前截查後把4名男子押上工廈9樓一派對房間搜查，警員在場內發現有115名顧客(19至25歲)，包括65男50女。

警方經初步調查後，被截查4名男子(19至21歲)為場地負責人，有人於上址派對房間正進行一場音樂會，4人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被捕，而場內115名客人則涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章）被票控。